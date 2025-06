Google toont op onbekend aantal apparaten advertenties in Play Store-search

Google toont op een onbekend aantal Android-apparaten advertenties bij het zoeken naar apps en games in de Play Store. Die advertenties staan waar voorheen de recente zoekgeschiedenis werd getoond.

Dat concludeert 9to5Google. Een van de apparaten op de redactie van de website vertoont dit nieuwe gedrag. Ze zeggen dat het voorkomt bij versie 33.0.17-21 van de Play Store. Die versie draait ook op de smartphone van een Tweakers-redactielid, maar daar worden de advertenties niet getoond.

Dat is niet ongebruikelijk; Google introduceert nieuwe functionaliteiten wel vaker trapsgewijs of als beperkte tests door server-side updates. Het is niet duidelijk of het hier gaat om een test of een trapsgewijze introductie.

De Alphabet-bedrijvengroep, waar Google onderdeel van is, biedt veel gratis software aan. Die wordt gefinancierd met het aanbieden van betaalde software aan bedrijven en door bijvoorbeeld een percentage van Play Store-transacties in de eigen zak te steken. Verreweg de grootste bron van inkomsten voor Google zijn echter advertenties.

Links het 'oude' gedrag bij zoeken, rechts het 'nieuwe' (beeld: 9to5Google)