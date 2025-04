Google Play Store toont voortaan reviews van gebruikers met zelfde type apparaat

Google heeft een nieuwe functie uitgerold voor de Play Store, waarbij gebruikers alleen nog reviews te zien krijgen van andere gebruikers met eenzelfde type apparaat. Dit moet ervoor zorgen dat de reviews goed aansluiten bij het apparaat waarop de app komt.

Play Store Reviewsysteem

Google kondigde de komst van de gepersonaliseerde weergave van app-reviews vorig jaar al aan. Android Police ontdekte deze week dat de nieuwe reviewweergave inmiddels is uitgerold voor alle Android-gebruikers.

Google filtert de reviews per type apparaat, omdat de ervaring tussen bijvoorbeeld een smartwatch en smartphone erg kan verschillen. Ook tussen smartphones kan de ervaring anders zijn, als de gebruiker bijvoorbeeld een opvouwbare telefoon heeft en de app daarop aangepast moet zijn om goed te werken.

Het is de tweede wijziging in korte tijd die Google doorvoert aan het reviewsysteem van de Play Store. Eerder deze week maakte Google bekend dat er voortaan 24 uur overheen gaat voor een beoordeling in de Play Store verschijnt. Dit geeft de techgigant meer tijd om misbruik van het reviewsysteem te detecteren.