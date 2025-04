Motorola kondigt voor Europese markt aan welke toestellen Android 13 krijgen

Motorola heeft laten weten dat er voor de Europese markt in elk geval dertien smartphones een upgrade naar Android 13 krijgen. Op de Motorola Edge 20-serie na kwamen alle betreffende toestellen in 2022 uit.

Er zijn nu zeven smartphonereeksen van Motorola die in elk geval de upgrade naar Android 13 krijgen, zo laat de technical product manager van Motorola Mobility aan Tweakers weten. De nieuwe lijst komt grotendeels overeen met een eerdere lijst die de Amerikaanse tak van het bedrijf publiceerde.

De Motorola Edge 20-serie uit 2021 is een belangrijke uitzondering, aangezien dit de enige smartphonereeks van het merk is die niet in 2022 uitkwam maar toch een upgrade naar het nieuwe besturingssysteem van Google krijgt. Volgens de internationale supportpagina van Motorola geldt voor de meeste andere Motorola-toestellen uit 2021 en ouder dat er binnen nu en een jaar een laatste beveiligingsupdate gepland staat, voor zover de ondersteuning van deze modellen niet al afgelopen is.

Hoewel niet bekend is wanneer de Android 13-update uitgerold wordt, liet Google eerder weten dat onder andere Motorola 'later dit jaar' begint met het in gebruik nemen van het nieuwe besturingssysteem. De upgrade komt dan uit voor de onderstaande toestellen:

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Moto G82 5G

Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G52

Motorola Moto G42

Motorola Moto G32

Links de Motorola Edge 30 Ultra, in het midden de Neo en rechts de Fusion