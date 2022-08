Motorola kondigt aan welke toestellen Android 13 krijgen - update

Motorola kondigt tien smartphones aan die in elk geval in de Verenigde Staten een upgrade naar Android 13 krijgen. Het merk heeft nog geen daadwerkelijke releasedata aangekondigd voor de upgrade naar het nieuwste besturingssysteem van Google.

Vooralsnog heeft Motorola via een supportpagina alleen een Android 13-update beloofd voor toestellen die dit jaar zijn uitgekomen. Voor de meeste andere Motorola-toestellen geldt dat er ergens dit jaar of in de eerste helft van 2023 een laatste beveiligingsupdate uitkomt, voor zover ondersteuning van deze modellen al niet afgelopen is.

Niet alle modellen op de lijst zijn overigens in dezelfde configuratie of onder dezelfde naam in de Benelux uitgebracht. De technical product manager van Motorola Mobility heeft aan Tweakers laten weten dat er nog een lijst specifiek voor Europa volgt. Hij vermeldt dat het om een lijst gaat die door de Amerikaanse tak van het bedrijf is uitgebracht, hoewel de betreffende supportpagina ogenschijnlijk betrekking heeft op Groot-Brittannië.

Motorola brengt Android 13 voor zover bekend in elk geval voor de onderstaande toestellen uit. Op basis van Googles aankondiging van het besturingssysteem vindt dat 'later dit jaar' plaats, al heeft de fabrikant dat vooralsnog niet bevestigd.

Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30

Moto G Stylus 5G 2022

Moto G 5G 2022

Moto G82 5G

Moto G62 5G

Moto G42

Moto G32

Afbeelding: Motorola Edge 30 Pro

Update, 19.00 uur: Een medewerker van Motorola heeft laten weten dat de vermelde lijst niet per se representatief is voor de Europese markt.