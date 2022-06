Lenovo brengt Motorola Edge 30 Pro uit voor 799 euro

Lenovo heeft de Motorola Edge 30 Pro uitgebracht. De telefoon draait op een Snapdragon 8 Gen 1 en een Adreno-gpu, en de 4800mAh-accu kan laden met 68W. Het toestel kost in Nederland 799 euro.

De telefoon is een opvolger van de Motorola Edge 20. Het toestel heeft een oled-scherm van 6,7" met een resolutie van 2400x1800 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. Ook ondersteunt het toestel HDR10+.

De telefoon draait op de nieuwste Snapdragon 8 Gen 1-processor. Daar zit 12GB aan geheugen en 256GB aan opslag bij. Dat is de enige configuratie van het toestel. De gpu is een Adreno van Qualcomm, die volgens Lenovo tot 30 procent krachtiger is dan de voorganger.

De accu van het toestel is met 4800mAh niet uitzonderlijk groot, maar gebruikers kunnen de telefoon wel laden met 68W via Lenovo's TurboPower Charging-standaard. Ook kan het toestel draadloos laden. Dat gebeurt met 15W. Daarnaast kan het toestel een ander exemplaar draadloos van stroom voorzien.

Het toestel heeft een hoofdcamera van 50 megapixels met optische beeldstabilisatie. Er zit ook een groothoekcamera op het toestel dat eveneens 50 megapixels meet en een macrolens waarmee gebruikers vier keer kunnen zoomen. De selfiecamera heeft 60 megapixels. Lenovo zegt dat gebruikers met het toestel video's in 8K-resolutie kunnen schieten.

Lenovo levert het toestel met Android 12 en belooft dat dat drie jaar updates krijgt. Over het OS zit Motorola's MyUX-schil heen. Het toestel is vanaf donderdag in Nederland te koop en kost 799 euro.