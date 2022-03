Roadmap met details Motorola Edge-smartphones komt online

Er zijn details verschenen die het beeld scheppen van de roadmap voor de Edge 30-telefoons die Lenovo-dochtermerk Motorola dit jaar wil uitbrengen. Er komen naast de huidige Edge 30 Pro nog vier andere modellen aan.

De details komen van telecomjournalist EvLeaks, die ze onder zijn eigen naam Evan Blass heeft gepubliceerd op 91Mobiles. Hij post daarbij een afbeelding van de eerder naar buiten gekomen Frontier en de niet eerder genoemde Dubai.

Van de telefoons zou de Dubai als eerste komen, vermoedelijk als Edge 30. Het is een telefoon met onbekende soc, maar het ligt voor de hand dat het gaat om een Qualcomm-soc. Het toestel heeft een 6,55"-oledscherm en valt op door zijn geringe accucapaciteit van 4020mAh. Die houdt wellicht verband met de keuze voor een dunne behuizing.

Er komt deze zomer een andere versie van de Dubai, met een nog onbekende MediaTek-soc. Gezien de genoemde specificaties, met een nog onbekende Arm Mali G79-gpu, en het typenummer gaat het om een soc uit de Dimensity 900-serie en niet om een soc uit de luxere Dimensity 9000-serie.

De goedkoopste Edge-telefoon wordt de Miami. Met een 6,28"-scherm en een dikte van minder dan 7mm is dat een relatief compact model ten opzichte van de overige telefoons in de serie. Het model beschikt over een 4020mAh-accu en zal vermoedelijk Edge 30 Lite gaan heten.

Over de duurste telefoon in de serie, de Frontier, gaan al maanden geruchten. Het zou een van de eerste telefoons worden met een 200-megapixelcamera. Hij kan bovendien opladen met 125W, een laadsnelheid die nieuw is voor Motorola.

Motorola Edge-telefoons Frontier Rogue* Dubai+ Dubai Miami Vermoedelijke naam Edge 30 Ultra Edge 30 Pro* Edge 30+ Edge 30 Edge 30 Lite Soc Snapdragon 8 Gen 1+ Snapdragon 8 Gen 1 MediaTek Dimensity MT6879 ? Snapdragon 695 Scherm 6,67"-oled, 1080p 144Hz 6,7"-oled, 1080p, 144Hz 6,55"-oled, 1080p, 144Hz 6,55"-oled, 1080p, 144Hz 6,28"-oled, 1080p, 120Hz Camera's 1. 200Mp primair

2. 50Mp ultragroothoek

3 12Mp tele, 2x

Front: 60Mp 1. 50Mp, primair

2. 50Mp, ultragroothoek

3. Dieptesensor

Front: 60Mp 1. 50Mp, primair

2. 50Mp, ultragroothoek

3. Dieptesensor

Front: 32Mp 1. 50Mp, primair

2. 50Mp, ultragroothoek

3. Dieptesensor

Front: 32Mp 1. 64Mp, primair

2. 13Mp, ultragroothoek

3. Dieptesensor

Front: 32Mp Stylus-support Ja Ja Ja Nee Nee Accu 4500mAh

125W-laden 4800mAh,

68W-laden 5000mAh 4020mAh 4020mAh Release Zomer 2022 Winter 2022,

799 euro Zomer 2022 Voorjaar 2022 ?

* al aangekondigd