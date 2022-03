Clubhouse komt met optie om profiel deels af te schermen

Clubhouse komt met Protected Profiles, een functie om een deel van het profiel af te schermen voor andere gebruikers. Alleen volgers van een gebruiker hebben dan nog volledige toegang tot onder meer in welke Rooms een gebruiker heeft meegedaan.

Een profiel wordt op Clubhouse minder zichtbaar met de instelling aan, zegt het bedrijf. Daarnaast zal Clubhouse het profiel niet langer als volgsuggestie geven. Daarnaast kunnen andere gebruikers die het profiel opzoeken veel minder zien. Naam, gebruikersnaam, foto en bio blijven wel beschikbaar voor alle gebruikers met de instelling, andere gegevens zijn alleen zichtbaar voor volgers.

Clubhouse zegt de stap te nemen naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. De stap moet Russische gebruikers beschermen die zich uitspreken tegen de oorlog die hun eigen regering is gestart. Dat is een strafbaar feit in Rusland met een hoge gevangenisstraf als gevolg.

De functie 'Replay' staat standaard uit in Rusland en Oekraïne, zodat gesprekken niet terug te luisteren zijn. Desondanks waarschuwt Clubhouse dat gesprekken op andere manieren op te nemen zijn en dat gebruikers dus moeten oppassen met wie ze contact hebben en wat ze zeggen. Clubhouse is een manier om liveaudiogesprekken met anderen te voeren in Rooms. Die Rooms hebben doorgaans een thema om aan te duiden waar het gesprek over gaat.