Clubhouse begint testen van spelletjes in Rooms

Audiochatapp Clubhouse is begonnen met het testen van het spelen van spelletjes in Rooms van de app. De bedoeling is dat deelnemers die spelletjes samen kunnen spelen. Het eerste spelletje bevat vragen om het ijs te breken.

Met de spelletjes wil Clubhouse zich onderscheiden van de talloze gekloonde functies in andere apps, vermoedt Techcrunch. Inmiddels hebben onder meer Twitter, Facebook, LinkedIn en Discord alternatieven met dezelfde functie als Clubhouse. Het bedrijf achter de audiochatapp bevestigde het bestaan van de test en verstrekte informatie over het eerste spelletje Wild Cards. Dat is een spel waarin deelnemers vragen krijgen om elkaar beter te leren kennen.

Een spel is te activeren bij de set-up van een nieuwe Room in de app. De functie zit als test in de apps voor Android en iOS. Het is onbekend hoe lang de test duurt en hoeveel gebruikers deelnemen. Naast de test heeft Clubhouse ook een donkere modus als nieuwe functie in zijn apps toegevoegd en begon het onlangs met het aanbieden van tekstchat in Rooms. Clubhouse is een manier om liveaudiogesprekken met anderen te voeren in Rooms. Die Rooms hebben doorgaans een thema om aan te duiden waar het gesprek over gaat.