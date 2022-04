OnePlus kondigt volgende week eerste smartphone aan alleen voor Chinese markt

Smartphonemaker OnePlus kondigt volgende week de Ace aan, zijn eerste smartphone die alleen bedoeld is voor de Chinese markt. De OnePlus 10 Pro kwam eerder uit in China, maar kreeg onlangs wel een release in meer landen, waaronder in Nederland en België.

Teaser OnePlus Ace

Daarmee lijkt OnePlus een nieuwe stap te zetten naar het uitbrengen van modellen specifiek voor sommige landen of werelddelen, een strategie die de fabrikant al eerder inzette. Zo kwamen er Nord-modellen specifiek voor de Amerikaanse markt, terwijl de OnePlus 9R en 9RT specifiek voor de Indiase markt gemaakt zijn. OnePlus is een merk van het Chinese BBK Electronics, net als OPPO, realme en Vivo.

De Ace lijkt op de teaser die de fabrikant online heeft gezet op afbeeldingen van de nog niet aangekondigde 10R voor de Indiase markt, met platte zijkanten, een grote camera met een flitser ernaast met eronder twee kleinere camera's. Aan de zijkant is geen slider te zien om de telefoon op stil te zetten, een functie die alleen op duurdere OnePlus-modellen zit. De platte zijkanten zijn ook te zien op de render van de Nord N20 voor de Amerikaanse markt.

Specs en details van de Ace en 10R zijn nog niet duidelijk. OnePlus kondigt de Ace volgende week aan, terwijl het over twee weken van plan is de 10R uit de doeken te doen. De enige aangekondigde telefoon van OnePlus dit jaar tot nu toe is de 10 Pro.