OnePlus toont render Nord N20-budgetsmartphone met platte zijkanten

OnePlus heeft de eerste render getoond van de Nord N20, een budgetsmartphone die later dit voorjaar moet uitkomen, in elk geval in de Verenigde Staten. Het ontwerp zonder camera-eiland en met platte zijkanten wijkt af van dat van andere OnePlus-modellen.

De Nord N20 krijgt een oledscherm van 60Hz, schrijft PCMag, dat de informatie en render van OnePlus heeft gekregen. De keuze was volgens de fabrikant tussen een oledscherm van 60Hz en een lcd van 90Hz in de prijsklasse van de N20 en daarbij heeft de fabrikant gekozen voor een oledscherm vanwege het betere contrast en het lagere stroomverbruik. Het gaat om een paneel van 6,43", dezelfde schermdiagonaal als bij de Nord 2 in Europa.

De vingerafdrukscanner zit achter het scherm bij de telefoon, die verder opvalt door de platte zijkanten. Sinds Apple die toepaste in de iPhone 12-serie, hebben meer telefoons platte zijkanten gekregen. Ook heeft de telefoon geen camera-eiland, maar enkel drie losse camera's. Onder de camera staat de tekst '64MP ultrashot'.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Nord N20 een Qualcomm Snapdragon 695-soc met 5G-ondersteuning. De OnePlus Nord N20 5G krijgt afmetingen van 159,8x73,1x7,7mm. De N20 gaat de N10 opvolgen, die in de VS uitkwam voor 299 dollar. In Nederland en België kwam de N10 eind 2020 uit voor 349 euro. Het is onbekend of de N20 ook in Europa zal uitkomen.