OnePlus brengt 10 Pro-telefoons in Europa uit voor 899 euro en 999 euro

OnePlus heeft donderdag zijn 10 Pro-smartphones uitgebracht in Europa, India en Noord-Amerika. Het was al bekend dat de telefoons eind maart gingen uitkomen, maar er waren nog geen exacte prijzen bekend.

De 10 Pro heeft twee versies: een instapmodel en een topmodel. Het instapmodel heeft 8GB ram en een 128GB-opslagruimte. Dit model verschijnt in de kleur 'Volcanic Black' en kost 899 euro. Het topmodel heeft 12GB ram en een 256GB-opslagruimte. De telefoon is te krijgen in de kleuren 'Volcanic Black' en 'Emerald Forest' en krijgt een adviesprijs van 999 euro.

Sinds januari is de OnePlus 10 Pro beschikbaar in China. OnePlus-oprichter Pete Lau beloofde in een blogpost in februari dat het toestel ook in Europa zou worden uitgebracht. Tweakers heeft eerder deze maand een preview van de 10 Pro gepubliceerd.