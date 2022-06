Fairphone brengt Android 10 uit voor Fairphone 2 uit 2015

De Fairphone 2 heeft een upgrade naar Android 10 gekregen. Die telefoon verscheen eind 2015 en is daarmee ruim zes jaar oud. De Fairphone 2 werd bij release geleverd met Android 5. Fairphone bracht eerder al een bètaversie van Android 10 uit voor de telefoon.

Fairphone brengt Android 10 gefaseerd uit voor de Fairphone 2, zo meldt de fabrikant op zijn forum. Dat doet het bedrijf via de Fairphone Updater-app. De verwachting is dat de update in de komende drie weken wordt uitgerold naar alle Fairphone 2-gebruikers. Het is ook mogelijk om de upgrade handmatig door te voeren via fastboot. Fairphone geeft instructies daarvoor in zijn forumpost.

De upgrade brengt volgens Fairphone 'algemene' Android 10-verbeteringen met zich mee, hoewel de fabrikant daarbij niet verder in detail treedt. Ook wordt een instelling voor Bluetooth LE toegevoegd en wordt de securitypatch van februari 2022 meegeleverd. Gebruikers krijgen daarnaast een nieuwe achtergrond.

De Fairphone 2 heeft een Snapdragon 801-soc van Qualcomm. Die chip ondersteunt officieel geen Android-versies na Android 6, omdat Qualcomm daarvoor nooit ondersteuning heeft uitgebracht. Fairphone heeft daarom samengewerkt met de opensourcecommunity om Android 7.1, Android 9 en nu Android 10 uit te brengen voor de Fairphone 2.

De Fairphone 2 kwam in oktober 2015 uit en is daarmee ruim zes jaar oud. Fairphone heeft naar eigen zeggen het streven om zijn telefoons minstens vijf jaar te ondersteunen. De fabrikant zegt dat de Fairphone 2 met de upgrade zeven jaar van updates is voorzien. De telefoon krijgt hierna geen officiële upgrades naar nieuwere Android-versies meer, schrijft ook 9to5Google. Fairphone blijft wel beveiligingsupdates uitbrengen voor Android 10-builds zolang Google dat OS blijft onderhouden.