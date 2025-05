Fairphone begint met aanbieden refurbished modellen voor lagere prijs

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone is begonnen met het aanbieden van refurbished modellen van zijn Fairphone 3 uit 2019. Het is voor het eerst dat de fabrikant opgeknapte telefoons gaat aanbieden.

Fairphone noemt de aanschaf van een refurbished telefoon 'de groenste keuze die je kunt maken' en knapt de telefoons in Frankrijk op om ze geschikt te maken voor de verkoop. De fabrikant garandeert een accu die minimaal 80 procent van de originele capaciteit heeft. Bovendien zit er op de telefoon twee jaar garantie, wat bij refurbished modellen doorgaans minder is.

Met een prijs van 359 euro is de New Life Edition van de Fairphone 3 het goedkoopste model van de fabrikant sinds de originele Fairphone uit 2013, die 325 euro kostte. De Fairphone 3 kostte bij release in 2019 450 euro. De Fairphone 4 is momenteel te koop voor rond 575 euro.

Veel fabrikanten verkopen refurbished modellen van hun eigen smartphones en ook diverse retailers zijn dat in de afgelopen jaren gaan doen. Daarbij lappen ze telefoons op door kapotte onderdelen te vervangen en ze weer aan te bieden.