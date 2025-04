Fairphone brengt Android 13-upgrade uit voor Fairphone 4

Fairphone heeft de Android 13-upgrade uitgebracht voor de Fairphone 4. Het gaat om een gefaseerde uitrol die maandag is gestart. Klanten van Orange Belgium en Orange France krijgen de upgrade op dit moment niet.

Met de Android 13-upgrade kunnen gebruikers de iconen van apps aanpassen, krijgen ze een vernieuwde mediaspeler, kunnen ze de taal per app aanpassen in plaats van dat de systeemtaal wordt gevolgd en krijgen ze meer controle over tot welke data apps toegang krijgen. De upgrade brengt daarnaast twee bugfixes mee voor het plotseling verlagen van de schermhelderheid en het verdwijnen van de zoekbalk op het thuisscherm.

De update komt alleen niet uit voor Belgische en Franse klanten die Orange als provider hebben. Fairphone zegt voor deze klanten wel binnenkort met een Android 12-beveiligingsupdate te komen. Het bedrijf geeft verder geen details; het is dan ook niet duidelijk of de Android 13-upgrade later wel naar klanten van deze provider moet komen.

Fairphone kondigde de telefoon twee jaar geleden aan en zei dat het de eerste 'afvalneutrale' smartphone was op de markt, onder meer door het gebruik van gerecyclede materialen. De smartphonemaker belooft het toestel in ieder geval tot eind 2026 te ondersteunen.