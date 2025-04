Nederlandse studio brengt volgend jaar firstpersonshooter Histera uit voor pc

StickyLock Games, een gamestudio uit Breda, kondigt Histera aan. Het betreft een gratis firstpersonshooter die beschikbaar komt voor de pc. Het spel verschijnt volgend jaar via Steam. Er komt volgende week een demoversie beschikbaar.

De demo van Histera komt beschikbaar tijdens Steam Next Fest, dat plaatsvindt tussen 9 en 16 oktober. De game krijgt onder meer The Glitch, blijkt uit een trailer van de studio. Dat is een 'ruimte-tijdafwijking' die delen van het speelveld willekeurig transformeert in landschappen uit de prehistorie, de Tweede Wereldoorlog en de toekomst. Ieder landschap in The Glitch krijgt eigen, corresponderende wapens, schrijft StickyLock. De game komt volgend jaar uit en is dan free-to-play. De ontwikkelaar deelt nog geen concrete releasedatum.