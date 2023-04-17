Nederlandse uitgever Soedesco schrapt PS5- en Xbox Series-port van Truck Driver

De Nederlandse uitgever Soedesco heeft Truck Driver - Premium Edition geschrapt. Dit zou de eerste PlayStation 5- en Xbox Series-versie zijn van de vrachtwagensimulator. De uitgever zegt dit te doen vanwege problemen met het ontwikkelen van de Heading North-dlc.

Soedesco zegt bij het ontwikkelen van de Truck Driver: Heading North-dlc 'onverwachte hobbels' te zijn tegengekomen waardoor die dlc uitgesteld moest worden. De uitgever maakte al in september 2021 bekend Heading North uit te moeten stellen en zei destijds de dlc met enkele weken te moeten uitstellen. Inmiddels, bijna twee jaar later, is nog niet bekend wanneer de dlc moet verschijnen.

De Premium Edition zou iets na die Heading North-dlc verschijnen, maar Soedesco zegt nu dat de Premium Edition in zijn geheel niet verschijnt, vanwege het uitstel van Heading North. De uitgever benadrukt nog steeds aan Truck Driver en de Heading North-dlc te werken.

Truck Driver - Premium Edition zou vernieuwde vrachtwagenmodellen gebruiken die de mogelijkheden van de current-gen consoles zouden gebruiken. De editie zou daarnaast alle verschenen dlc bevatten. Soedesco kondigde de Premium Edition in juli 2021 aan en zei destijds dat de versie in september dat jaar zou verschijnen.

De vrachtwagensimulator is nu te koop voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Een deel van de game is door de interne Nederlandse ontwikkelstudio van Soedesco gemaakt, andere delen zijn met internationale studio's samengemaakt. In het spel kunnen spelers een carrière opbouwen als vrachtwagenchauffeur. De Heading North-dlc moet onder meer een kaart met noordse invloeden toevoegen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 17-04-2023 20:58 12

17-04-2023 • 20:58

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Truck Driver

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Reacties (12)

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Carfanatic 17 april 2023 22:03
Ziet er niet bij veel beter uit in de trailer dan ETS2, en dat is inmiddels 10 jaar oud.
oef! @Carfanatic17 april 2023 23:47
Graphics terzijde is vooral de framerate een issue.
Ik vraag me af of je een dergelijke wereld niet in UE5 kunt bouwen, met de nieuwe landschapsgenerator moet het aanzienlijk minder werk zijn en is tuning misschien makkelijker.
Wolfos
@oef!18 april 2023 00:22
Zoals veel AAA games de laatste jaren pijnlijk duidelijk maken doet ook Unreal de optimalisatie niet voor je. Er zijn genoeg games die laten zien hoe het wel kan met Unity. Aan de engine zal het niet liggen. Misschien wel aan het problematische ontwikkeltraject van de game:
Melkunie in 'Truck Driver van Nederlandse uitgever komt volgende week uit voor pc'
Wolfos
@Carfanatic17 april 2023 22:18
Tja, als je een open world game op de Nintendo Switch wilt uitbrengen moet je grafisch het één en ander inleveren. Zal ook niet de grootste of de meest ervaren studio zijn.
TheVivaldi @Wolfos18 april 2023 18:15
Ervaren in welke zin? In de zin van wel of geen ervaren personeel of in de zin van nog niet zo lang bestaand? Want als je dat laatste bedoeld, dan zijn ze toch zeker wel ervaren gezien ze al sinds 2006 bestaan: https://nl.wikipedia.org/wiki/Triangle_Studios

(Triangle Studios is de maker; Soedesco is alleen de uitgever, hoewel die ook al sinds 2002 bestaan.)
Schway @Carfanatic17 april 2023 22:09
ets2 is perfectie.
Tuurlijk kan het er niet beter uit zien!
AlphaWierie 17 april 2023 22:27
Dit ziet er echt verschrikkelijk uit..
bones @AlphaWierie18 april 2023 05:28
Ja en lijkt me ook nog eens mega saai. In iets zoals farmingsinulator zit tenminste nog enige diepgang.
Orphu 17 april 2023 22:46
Ik vind het eerlijk gezegd niet erg dat het er grafisch wat minder spannend uitziet dan ETS. Gameplay en andere aspecten zijn ook belangrijk. Zo heb ik persoonlijk ook wel bij andere games binnen één genre de game met mindere graphics verkozen boven de beter ogende.

Overigens kan ik ETS of ATS zelf niet zonder mods spelen, dit geldt ook voor Farming simulator. Hierbij was de tegenhanger Cattle & Crops in het genre, waar de helaas nu dode game vele malen mooier en realistischer was in mijn ogen.
ScuL
18 april 2023 00:23
Absoluut onrealistisch op basis van die beelden. ETS2 is lichtjaren vooruit ondanks dat het uit 2012 komt.
Autisme_tech 18 april 2023 10:40
Ik kende deze game niet, maar lijkt erg op Eurotruck simulator 2 die ik heb. Daar blijf ik maar bij, daar komen ook nog regelmatig nieuwe updates voor en je hebt geweldige mods en in de steam sale betaal je maar een paar euro
Marzman 18 april 2023 17:37
Ik schrok even aan het begin van de video, maar een stukje verder ziet het er al beter uit. De belichting zal nog niet af zijn geweest. Maar het is inderdaad niet beter of mooier dan ETS2 zo te zien.

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