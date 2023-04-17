Nederlandse uitgever Soedesco schrapt PS5- en Xbox Series-port van Truck Driver

De Nederlandse uitgever Soedesco heeft Truck Driver - Premium Edition geschrapt. Dit zou de eerste PlayStation 5- en Xbox Series-versie zijn van de vrachtwagensimulator. De uitgever zegt dit te doen vanwege problemen met het ontwikkelen van de Heading North-dlc.

Soedesco zegt bij het ontwikkelen van de Truck Driver: Heading North-dlc 'onverwachte hobbels' te zijn tegengekomen waardoor die dlc uitgesteld moest worden. De uitgever maakte al in september 2021 bekend Heading North uit te moeten stellen en zei destijds de dlc met enkele weken te moeten uitstellen. Inmiddels, bijna twee jaar later, is nog niet bekend wanneer de dlc moet verschijnen.

De Premium Edition zou iets na die Heading North-dlc verschijnen, maar Soedesco zegt nu dat de Premium Edition in zijn geheel niet verschijnt, vanwege het uitstel van Heading North. De uitgever benadrukt nog steeds aan Truck Driver en de Heading North-dlc te werken.

Truck Driver - Premium Edition zou vernieuwde vrachtwagenmodellen gebruiken die de mogelijkheden van de current-gen consoles zouden gebruiken. De editie zou daarnaast alle verschenen dlc bevatten. Soedesco kondigde de Premium Edition in juli 2021 aan en zei destijds dat de versie in september dat jaar zou verschijnen.

De vrachtwagensimulator is nu te koop voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Een deel van de game is door de interne Nederlandse ontwikkelstudio van Soedesco gemaakt, andere delen zijn met internationale studio's samengemaakt. In het spel kunnen spelers een carrière opbouwen als vrachtwagenchauffeur. De Heading North-dlc moet onder meer een kaart met noordse invloeden toevoegen.