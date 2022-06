Truck Driver van Nederlandse uitgever komt volgende week uit voor pc

Soedesco brengt Truck Driver volgende week donderdag uit op Steam en in de Epic Games Store. De game was al beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De pc-versie is door de interne ontwikkelstudio van de Nederlandse uitgever gemaakt.

Vanaf 27 mei is Truck Driver te koop op Steam en in de Epic Games Store. Een prijs voor de pc-versie is nog niet bekendgemaakt, de consoleversies kosten zo'n 40 euro. De pc-versie heeft ondersteuning voor het gebruik van meerdere monitoren, Tobii-oogtracking en uitgebreide grafische instellingen.

De Braziliaanse studio Kokku werkte de afgelopen jaren in samenwerking met Soedesco aan Truck Driver en Kokku blijft verantwoordelijk voor de consolesversies van het spel. De Nederlandse uitgever heeft de pc-versie echter laten ontwikkelen door zijn interne studio.

In de vrachtwagensimulatiegame kunnen spelers een carrière opbouwen als vrachtwagenchauffer. Ook is het mogelijk om de trucks aan te passen met diverse onderdelen en naar wens af te stellen. De game is gemaakt met de Unity-engine.