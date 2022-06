Vier rechtszaken tegen Cyberpunk 2077-uitgever zijn samengevoegd

Vier Amerikaanse rechtszaken tegen CD Projekt zijn samengevoegd. Het gaat onder andere om twee class action-zaken namens investeerders, die zeggen dat het bedrijf achter Cyberpunk 2077 oneerlijk is geweest over de staat van het spel op consoles.

CD Projekt, het moederbedrijf van ontwikkelaar CD Projekt RED, bevestigt dat er vier lopende rechtszaken zijn samengevoegd. Het gaat om aanklachten die in december vorig jaar en januari dit jaar werden ingediend. De verschillende class action-zaken zijn door de rechtbank samengevoegd en er is een hoofdaanklager aangesteld. De zaak is nu potentieel onderworpen aan 'gewoonlijke gerechtelijke procedures'. Details zijn verder niet bekend; het is niet duidelijk wanneer de zaak wordt behandeld.

Investeerders van CD Projekt keerden zich tegen het bedrijf na de release van Cyberpunk 2077. In een een van de aanklachten werd het bedrijf ervan beschuldigd misleidend te zijn geweest over het feit dat de game 'vrijwel onspeelbaar' was op de Xbox- en PlayStation-consoles van de vorige generatie. Voor de release zei CD Projekt in een gesprek met investeerders nog dat er geen problemen waren met de consoleversies.

Sony haalde na de release de game uit de PlayStation Store en gaf klanten hun geld terug. Ook na het uitbrengen van diverse updates, is de game nog niet teruggekeerd in de downloadwinkel van Sony. De waarde van de aandelen van CD Projekt daalden flink na die actie van Sony.