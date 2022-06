Cyberpunk 2077 krijgt verbeterde minimap en cosmetische dlc via 1.3-update

CD Projekt Red heeft meer bekendgemaakt over de komende 1.3-update van Cyberpunk 2077. Zo krijgt de game de eerste dlc in de vorm van gratis cosmetische content. Daarnaast zullen er aanpassingen aan de gameplay worden doorgevoerd, zoals een verbeterde minimap.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de minimap beter in- en uitzoomt tijdens het rijden, zo is te lezen in de patchnotes. Tijdens het rijden moet de minimap nu meer uitgezoomd zijn, zodat het eenvoudiger is om te navigeren. Daarnaast komt er een knop bij de skill tree om perkpoints te kunnen herverdelen. Het aantal slots voor autosaves en quicksaves wordt tevens verhoogd tot respectievelijk twintig en tien.

Na het installeren van de update zullen vijanden de speler minder snel of juist sneller op gaan merken, afhankelijk van de ingestelde moeilijkheidsgraad. Vijanden op Easy en Normal zullen de speler minder snel opmerken, terwijl vijanden op Very Hard de speler juist sneller zullen zien. Bij deze laatste moeilijkheidsgraad zullen vijanden ook agressiever zijn als ze op zoek zijn naar de speler.

CD Projekt Red brengt voor het eerst ook extra content naar de game in de vorm van gratis dlc. Het gaat om twee jassen, een voertuig en een alternatief uiterlijk voor Johnny Silverhand. Deze extra's komen beschikbaar nadat de speler bepaalde punten in de verhaallijn heeft bereikt. De ontwikkelaar wil later meer van dit soort dlc uitbrengen.

Gratis dlc werd al langer beloofd aan spelers, maar de ontwikkelaar zegt dat er inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd op het gebied van 'streaming' en 'memory management' die dergelijke dlc nu mogelijk maken. Een releasedatum voor de 1.3-update is nog niet genoemd.