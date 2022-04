Microsoft draait aangepast restitutiebeleid voor Cyberpunk 2077 binnenkort terug

Kopers van Cyberpunk 2077 op de Xbox kunnen vanaf 6 juli alleen nog op de normale manier hun geld terugvragen voor de game. Microsoft draait het aangepaste restitutiebeleid weer terug dat het speciaal voor Cyberpunk in het leven had geroepen.

Microsoft past volgens een supportpagina het beleid van Cyberpunk 2077 aan. Het bedrijf gaat het standaard restitutiebeleid hanteren voor 'alle aankopen van Cyberpunk 2077'. Microsoft paste in december het beleid aan rondom de game van CD Projekt Red. Kopers konden daar hun geld voor terugvragen, ook als ze niet voldeden aan de normale eisen daarvoor.

Het nieuwe restitutiebeleid gaat op 6 juli in. Dan kunnen gebruikers niet zomaar meer hun geld terugvragen voor een nieuwe of al gekochte game. Dan zijn de voorwaarden van toepassing die altijd gelden, zoals hoe lang het spel gespeeld is.

Microsoft verwijst in de aankondiging naar recente patches die door de Poolse ontwikkelaar zijn uitgebracht. "Het CD Projekt Red-team is hard aan het werk om de spelerservaring van Cyberpunk 2077 te verbeteren voor Xbox-spelers en heeft een aantal updates gemaakt", schrijft het bedrijf. Ook Sony besloot eerder deze week het spel terug te zetten in de PlayStation Store, maar wel met de waarschuwing dat spelers nog steeds problemen tijdens het spelen ervaren.