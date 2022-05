Next-genupgrades voor Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 zijn uitgesteld tot 2022

CD Projekt RED heeft de next-genupgrades voor Cyberpunk 2077 en The Witcher 3: Wild Hunt uitgesteld. De upgrade voor Cyberpunk staat nu in de planning voor het eerste kwartaal van 2022, terwijl de upgrade voor The Witcher 3 in het tweede kwartaal moet verschijnen.

CD Projekt RED maakt het uitstel kenbaar op Twitter. Het bedrijf geeft daar aan dat de twee releases zijn uitgesteld naar aanleiding van 'aanbevelingen van de teams die de ontwikkeling van beide games overzien'. Het bedrijf geeft nog geen concrete releasedata voor de twee updates. "Ons doel voor Cyberpunk 2077 is het eerste kwartaal van 2022, en het tweede kwartaal van 2022 voor The Witcher 3: Wild Hunt", schrijft het bedrijf. "Excuses voor het langere wachten, maar we willen het goed doen."

Begin september meldde CD Projekt RED nog dat het de upgrades voor Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 dit jaar wilde uitbrengen. Het bedrijf sprak toen over een 'streefdatum' van 'eind 2021'. De next-genupgrades komen beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X en S, en pc's. Daarmee moeten beide games de rekenkracht van de current-genconsoles volledig benutten. De upgrade voor The Witcher 3 moet bijvoorbeeld visuele upgrades en raytracing toevoegen aan het spel. CD Projekt RED heeft nog weinig concrete details gedeeld over de Cyberpunk 2077-upgrade.

Cyberpunk 2077 verscheen op 10 december 2020 voor pc's en consoles en werd toen veelal bekritiseerd vanwege bugs en prestatieproblemen. Sindsdien heeft de ontwikkelaar verschillende hotfixes en grote updates doorgevoerd. The Witcher 3 kwam in 2015 uit en werd goed ontvangen door critici en fans van de franchise. Beide next-genupgrades komen volgend jaar gratis beschikbaar.