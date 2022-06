Nettowinst CD Projekt daalt, mede vanwege ontwikkelkosten Cyberpunk 2077-updates

De nettowinst van CD Projekt is het afgelopen kwartaal 30 procent lager uitgevallen dan een jaar geleden. Het Poolse bedrijf meldt dat dit onder andere komt door de kosten die CD Projekt RED maakte bij het updaten van Cyberpunk 2077.

CD Projekt draaide het afgelopen kwartaal een omzet van 144 miljoen Poolse zloty, omgerekend ongeveer 30,8 miljoen euro. Dat meldt het bedrijf in een presentatie voor aandeelhouders. Volgens het bedrijf is die omzet bijna veertig procent hoger dan hetzelfde kwartaal in 2020. In die periode vorig jaar was Cyberpunk 2077 nog niet uit.

Tegelijkertijd is de nettowinst van het bedrijf dit kwartaal met 30 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden, naar ongeveer 3,4 miljoen euro. "Deze daling van de nettowinst ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk te wijten aan uitgaven voor het updaten van Cyberpunk en de verkennende werkzaamheden voor nieuwe projecten, die zich momenteel nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden", meldt de financieel directeur van CD Projekt in een verklaring.

Uit de presentatie blijkt dat ontwikkelaar CD Projekt RED, een dochteronderneming van CD Projekt, het afgelopen kwartaal ruim 3,4 miljoen euro heeft afgeschreven als 'servicekosten' aan Cyberpunk 2077. De studio heeft ook ruim 923.000 euro uitgegeven aan het werken aan en plannen van toekomstige projecten. CD Projekt RED noteerde een nettowinst van zo'n 4,5 miljoen euro, maar de totale nettowinst werd verlaagd door gameplatform GOG, dat verlies leed.

Cyberpunk-ontwikkelteam licht teruggeschaald om te werken aan uitbreiding

CD Projekt maakt in de presentatie van zijn kwartaalcijfers kenbaar dat de ontwikkelaars van het bedrijf 'geleidelijk verschuiven naar andere projecten', hoewel het bedrijf Cyberpunk 2077 blijft ondersteunen. Dit jaar brengt het bedrijf geen updates en dlc meer uit voor de game, maar CD Projekt RED komt in het eerste kwartaal van 2022 met een upgrade voor PS5- en Xbox Series-consoles, waarmee het spel beter gebruik moet maken van de rekenkracht van die systemen.

Deze upgrade stond eerder in de planning voor eind dit jaar, maar werden onlangs uitgesteld tot begin volgend jaar. CD Projekt benadrukt dat de ontwikkeling 'op schema ligt' om deze releaseperiode te halen. Datzelfde geldt voor de upgrade voor The Witcher 3, die in het tweede kwartaal van 2022 moet uitkomen.

Het ontwikkelteam dat werkt aan de eerste Cyberpunk-uitbreiding is in het afgelopen kwartaal gegroeid, zo meldt de ontwikkelaar. Het bedrijf werkt daar al langer aan. Het is niet bekend wanneer de uitbreiding moet verschijnen, maar uitgaande van slides van het bedrijf, is het team dat aan de uitbreiding werkt sinds december 2020 zeker verdubbeld. Ook werken steeds meer ontwikkelaars aan andere, toekomstige projecten. Daarover zijn nog geen concrete details bekend.