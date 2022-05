Poolse marktwaakhond onderzoekt Cyberpunk 2077-situatie

CD Projekt Red wordt onderzocht door de UOKiK, de Poolse marktwaakhond. De studio moet onder andere de problemen rondom de game Cyberpunk 2077 verantwoorden. De studio kan een maximale boete van tien procent van zijn jaaromzet opgelegd krijgen.

De UOKiK heeft naar eigen zeggen CD Projekt Red benaderd vanwege de 'verwarring' over de release van Cyberpunk 2077, zo schrijft de Poolse krant Dziennik Gazeta Prawna. De marktwaakhond heeft onder andere om een verklaring voor de technische problemen van de game gevraagd. De UOKiK wil weten welke stappen de studio heeft gezet om deze problemen op te lossen.

"We zullen nagaan hoe de ontwikkelaar updates en fixes doorvoert om het spel te laten werken op verschillende consoles, maar ook hoe het bedrijf om gaat met personen die ontevreden zijn over hun aankoop omdat ze de game niet kunnen spelen op hun hardware", vertelt een woordvoerder aan het Poolse dagblad.

De Poolse marktwaakhond zal de uitleg van CD Projekt Red afwachten en daarna vervolgstappen zetten. De UOKiK kan bijvoorbeeld een boete van maximaal tien procent van CD Projekt Reds jaaromzet opleggen. De marktwaakhond kan CDPR ook vragen om digitale bonussen te verstrekken aan gamers die de game op een last-genconsole hebben gekocht.

Cyberpunk 2077 werd op 10 december uitgebracht en werd vervolgens bekritiseerd vanwege de bugs en technische problemen die in het spel zitten. De game kampt op alle platforms met bugs, maar op de reguliere PS4 en Xbox One zijn de problemen het grootst. CD Projekt Red is inmiddels door investeerders aangeklaagd vanwege vermeende misleiding omtrent Cyberpunk 2077. De ontwikkelaar zou niet eerlijk zijn geweest over de staat van de PS4- en Xbox One-versies van het rollenspel.