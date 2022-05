TP-Link kondigt Archer- en Deco-routers met Wi-Fi 6E-ondersteuning aan

TP-Link heeft de Deco X76 Plus, Deco X96 en de Archer AX206 aangekondigd. In de drie gevallen gaat het om driebandige routers met ondersteuning voor Wi-Fi 6E. De Deco's zijn meshrouters, de Archer is een high-endrouter met acht antennes en 10Gbit/s-ethernet.

TP-Link kondigt tijdens de CES 2021 een reeks nieuwe netwerkapparaten aan waaronder de Deco X76 Plus. Dit is een AX5400-meshsysteem met ondersteuning voor 802.11ax met de Wi-Fi 6E-extensie, waarbij de maximale snelheid op 2,4GHz 574Mbit/s, op 5GHz 2,4Gbit/s en 6GHz 2,4Gbit/s is. Er zijn vier geïntegreerde antennes en elke unit van het systeem heeft een poort voor gigabitethernet, De Deco X76 is ook te gebruiken als hub voor smarthometoepassingen, dankzij de ondersteuning voor ZigBee HA 1.2.

Ook nieuw is de TP-Link Deco X96, een AX7800-router. Dit is ook een Wi-Fi 6E-meshsysteem, maar de snelheid op 5GHz ligt met 4,8Gbit/s hoger dan bij de X76 Plus en naast de vier geïntegreerde antennes zijn er twee antennes specifiek voor de onderlinge verbinding om de algehele dekking te verbeteren. Verder is er per station niet alleen een gigabitpoort, maar ook een interface voor 2,5Gbit/s-ethernet.

De derde Wi-Fi 6E-router die TP-Link introduceert is de Archer AX206 en dit is een AX11000-apparaat. Deze kan met zijn acht antennes 4,8Gbit/s op 6GHz, 4,6Gbit/s op 5GHz en 1,15Gbit/s op 2,4GHz aan. De Archer AX206 beschikt over twee 10Gbit/s-ethernetpoorten, een 2,5Gbt/s-interface voor lan- en wan-toepassingen en vier gigabitpoorten. Daarnaast zijn er twee USB 3.0-poorten, een van type C en een van type A.

Wanneer de Wi-Fi 6E-routers van TP-Link beschikbaar zijn en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.

Van links naar rechts: TP Link Deco X76, Deco Plus X96 en Archer AX206 (bovenaanzicht)