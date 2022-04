Samsung Neo QLED 8K-tv's hebben Wi-Fi 6E-ondersteuning

Samsung voorziet zijn Neo QLED 8K-televisies van Wi-Fi 6E en heeft daarvoor het benodigde certificaat gekregen. Alleen de 8k-topmodellen krijgen wifi met 6GHz, alle andere tv's uit de 2021-line-up van Samsung hebben Wi-Fi 5.

De Neo QLED-tv's in de QN900A- en QN800A-serie hebben een Wi-Fi 6E-certificaat gekregen, meldt Samsung. Het zijn daarmee de eerste tv's met ondersteuning voor wifi op 6GHz. Het gaat om 8k-lcd-tv's met een miniledbacklight in formaten van 65" tot 85". Prijzen beginnen bij 4199 euro en de tv's komen in april uit.

Wi-Fi 6E is een uitbreiding van Wi-Fi 6, ofwel 802.11ax. De E staat voor extended en die toevoeging bestaat uit ondersteuning voor de 6GHz-band, naast 2,4GHz en 5GHz. Dit maakt snellere en stabielere draadloze verbindingen nodig. Om gebruik te maken van Wi-Fi 6E, is ook een router of access point nodig die dat ondersteunt. Onder andere ASUS en Netgear hebben compatibele routers aangekondigd, maar die zijn nog niet beschikbaar.

Tweakers schreef een Plus-achtergrondartikel over Wi-Fi 6E. Naar verwachting verschijnt er dit jaar steeds meer consumentenelektronica met ondersteuning voor wifi op 6GHz. Vooralsnog blijft dat wel beperkt tot high-end producten. Ook Samsungs Galaxy S21 Ultra heeft ondersteuning voor Wi-Fi 6E, maar de andere S21-toestellen hebben dat niet.

32" 43" 50" 55" 65" 75" 85" Neo QLED 8K QN900A - - - - €5999 €7999 €10999 QN800A - - - - €4199 €5999 €7699 Neo QLED 4K QN95A - - - €2599 €3399 €4799 €5999 QN9XA - - €1799 €2199 €2999 €4299 €5499 QN85A - - - €1799 €2699 €3799 €4999 QLED 4K Q80A - - €1399 €1499 €1999 €2999 - Q7XA - - - €1299 €1699 €2499 €3499 Q6XA - €849 €1099 €1199 €1499 €2199 €2999 Lifestyle TV The Frame €699 €1299 €1499 €1699 €2199 €3199 -

Alleen de Neo QLED 8K-modellen krijgen Wi-Fi 6E