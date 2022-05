Linksys introduceert Wi-Fi 6E-meshrouter met maximale snelheid van 8,4Gbit/s

Linksys heeft de AXE8400 aangekondigd, een meshrouter met ondersteuning voor Wi-Fi 6E zodat deze op 2,4GHz, 5GHz en 6GHz kan functioneren. De router is gebaseerd op Qualcomms Networking Pro 2110-platform.

Dankzij de aanwezigheid van Qualcomms Networking Pro 2110 is de maximale totale doorvoersnelheid van de Linksys AXE8400 8,4Gbit/s, waarbij het om 1,2Gbit/s op 2,4GHz. 2,4Gbit/s op 5GHz en 4,8Gbit/s op 6GHz gaat. Een enkele node kan volgens de fabrikant dekking bieden voor 280 vierkante meter en het systeem is te combineren met eerder uitgebrachte meshapparaten van Linksys.

Het meshsysteem bevat verder een USB 3.0-poort en vier gigabitethernetpoorten. Linksys maakt ook melding van de aanwezigheid van een 5Gbit/s-wan-poort. Volgens de fabrikant komt de AXE8400 in de lente of de zomer in de Verenigde Staten uit. Een enkele node kost daar dan 450 dollar, omgerekend en met btw is dat 480 euro. Een set van twee units kost dan 850 dollar en voor een pakket met drie nodes moet 1200 dollar betaald worden. Nog dit jaar moet het systeem ook in andere regio's dan de VS uitkomen.

Qualcomm kondigde zijn Networking Pro 2110-chipset voor Wi-Fi 6E-routers vorig jaar aan. De basis van deze chipset is een Arm-chip met vier Cortex A53-cores. De verwachting is dat er dit jaar veel apparaten uitkomen die verbinding kunnen maken met Wi-Fi 6E. Tijdens de CES 2021 kondigen veel routerfabrikanten al Wi-Fi- 6E-producten aan.