WiFi 6E-router Linksys Hydra Pro 6E krijgt startprijs van 500 dollar

Linksys heeft de beschikbaarheid van de Hydra Pro 6E- en Atlas Max 6E-routers aangekondigd. In beide gevallen gaat het om WiFi 6E-routers. De Hydra Pro 6E krijgt een startprijs van 500 dollar, omgerekend en met btw is dat 500 euro.

De Linksys Hydra Pro 6E is een driebandige AXE6600-router waarmee Linksys zich op thuisgebruik en dan met name op gaming, hd-streaming en videovergaderen richt. De router biedt theoretische maximale bandbreedtes van 600Mbit/s op 2,4GHz, 1200Mbit/s op 5GHz en 4800Mbit/s op de nieuwe 6GHz-frequentie. Met zijn vier antennes zou de router volgens de fabrikant 250 vierkante meter moeten kunnen beslaan. Het netwerkapparaat heeft verder vier gigabit-lanpoorten en een wanpoort van 5Gbit/s. De Hydra Pro 6E is gebaseerd op Qualcomms Networking Pro 810-platform en het apparaat bevat dan ook een quadcore op 1,8GHz van dat merk. In de VS is de Hydra Pro 6E per direct beschikbaar voor 500 dollar. Wanneer de router in Nederland en België uitkomt is nog niet bekend en de precieze europrijs evenmin.

Linksys introduceert tegelijkertijd de Atlas Max 6E en dit blijkt de AXE8400-meshrouter te zijn die het bedrijf in januari al onthulde. Deze is per direct beschikbaar in een bundel met drie nodes voor 1200 dollar, omgerekend en met btw is dat 1200 euro. Deze router is opgebouwd rond Qualcomms Networking Pro 2110 en biedt 1200Mbit/s op 2,4GHz. 2400Mbit/s op 5GHz en 4800Mbit/s op 6GHz. Een enkele node kan volgens de fabrikant dekking bieden voor 280 vierkante meter. Het meshsysteem bevat vier gigabit-lanpoorten en eveneens een 5Gbit/s-wanpoort. Een enkele unit gaat 500 dollar kosten en een duopak komt voor 900 dollar beschikbaar.