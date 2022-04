Verwijzingen naar mogelijke Wi-Fi 6E-router van Eero duiken op bij FCC

Amazon-dochteronderneming Eero lijkt aanstalten te maken om Wi-Fi 6E-routers op de markt te brengen. Documenten die in te zien zijn bij de Amerikaanse FCC spreken onder andere van een Eero Pro 6E-router.

Bij de FCC zijn documenten te zien voor een Eero 6 Plus en een Eero Pro 6E. De modelnummers daarvan zijn respectievelijk de R010001 en de S010001; beide zijn nog niet te vinden op de website van Eero. In de verdere teksten wordt echter Wi-Fi 6E niet genoemd en bij de lijst met gebruikte frequenties ontbreken die bij deze W-Fi-techniek horen, maar wellicht is de filing nog incompleet.

Wi-Fi 6E is een relatief nieuwe standaard als het gaat om draadloze communicatie en nog niet veel producten ondersteunen deze standaard. Sterker nog, wie nu in de Pricewatch zoekt, zal zien dat er nog geen enkele router met deze features beschikbaar is. Wel zijn er aankondigingen gedaan door merken als Netgear, Asus, TP-Link en Linksys. Mogelijk voegt Eero zich binnenkort in dat rijtje. Prijzen voor dit soort losse routers liggen rond de 400 tot 500 euro.