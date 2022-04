Google werkt aan Google TV-features op gebied van vergaderen, fitness, smarthome

Google werkt eraan om het Google TV-platform meer functionaliteiten te geven op het gebied van fitness, vergaderen en bediening van smarthome-apparatuur. Deze functies zouden in de komende maanden beschikbaar kunnen worden, maar een concrete releasedatum is er nog niet.

Dat meldt Rob Caruso, UX Product Manager in een interview met Protocol over de 110 miljoen actieve Android TV- en Google TV-apparaten. Volgens de publicatie is Google 'meerdere mogelijke toepassingen' op het gebied van fitness aan het verkennen. Daar komt mogelijk ook integratie van de Google-diensten Google Fit en Fitbit bij kijken.

Wat betreft smarthome-bediening verwijst Caruso naar recente wijzigingen op dat gebied bij Android. Daar is het nu bijvoorbeeld mogelijk om aan Assistant gekoppelde smarthome-apparatuur via het power-menu te bedienen. Op Google TV moeten gebruikers nu nog een app van een derde partij of de Google Assistant erbij halen.

Wat betreft videovergaderen kijkt Google naar de mogelijkheid om Zoom te betrekken bij een uitbreiding op dit gebied, maar meer informatie geeft hij niet. Verder meldt de man ook dat Google werk maakt van meer gratis televisiekanalen bieden op het platform. Protocol schrijft dat het bedrijf de gebruiker meer wil bieden, ook wanneer ze nog geen abonnementen hebben op streamingdiensten. "We willen dat deze tv's je meteen na het uitpakken verbazen", stelt hij.