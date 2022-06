Oudere Chromecasts draaien nu volledige YouTube-app

YouTube krijgt op oudere Chromecasts een volledige gebruikersinterface, soortgelijk aan de app in Google TV en Android TV. De afstandsbediening gaat via de smartphone-app of remotes met HDMI-CEC.

Het gaat hier dus niet om de nieuwe Chromecast met Google TV, maar om oudere modellen, zoals de Chromecast Ultra en de derde generatie Chromecast uit 2018. Onduidelijk is of alle modellen zonder Google TV deze update krijgen; de oudste daarvan stamt uit 2013. De functie werd eerder al getest.

Wie voorheen YouTube aanzette op zijn Chromecast, door bijvoorbeeld de Cast-knop in de smartphone-app te gebruiken, kreeg het zogenaamde 'Ready to watch' scherm te zien. Dat kwam ook iedere keer terug als de afspeelwachtrij volledig doorlopen was. Dat is nu anders, maakt YouTube dus bekend. Wie begint met casten, krijgt de keuze uit een stemzoekopdracht of de afstandsbediening. Kies je voor de afstandsbediening, dan verschijnt op de TV de YouTube-app voor TV's zoals we die kennen.

In reacties onder de tweet toont men gemengde gevoelens. Sommige gebruikers zijn er niet blij mee en willen het oude 'Ready to watch'-scherm terug, anderen zijn er juist wel blij mee.