Anker brengt 4k-Android TV-dongel met afstandsbediening uit voor 90 dollar

Anker heeft onder het merk Nebula een 4k-Android TV-dongel uitgebracht die 4k met hdr kan streamen. De dongel draait Android 10, heeft HDMI 2.1 en wordt geleverd met een afstandsbediening. De mediaspeler kost omgerekend met btw 92 euro.

De Nebula 4K Streaming Dongle, zoals het apparaatje heet, is voorzien van een quadcore ARM Cortex-A53-processor, 2GB RAM en 8GB opslagruimte. De dongel ondersteunt WiFi 5 en Bluetooth 5.0. De mediaspeler maakt gebruik van een HDMI 2.1-poort voor het streamen van 4k-hdr-video. De Nebula 4K Streaming Dongle werkt op Android 10 en heeft ondersteuning voor hdr en Dolby Digital Plus-audio.

De dongel wordt geleverd met een aangepaste Google G10-afstandsbediening met shortcutknoppen voor YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ en een toegewijde Google Assistent-knop met stemherkenning.

De mediaspeler is vooralsnog alleen te koop via Amazon voor 89,99 dollar, of omgerekend met btw 92 euro, plus verzendkosten. Dat is duurder dan de vergelijkbare Google Chromecast met Google TV, die in Nederland te koop is koop is voor 79,95 euro. Google heeft in juli aangekondigd dat het Android TV zal voorzien van meer functies die Google TV al biedt, waarmee de twee nog meer op elkaar gaan lijken.