Ankers soundcore Liberty 4-oordoppen krijgen hartslagsensor en gyroscoop

Anker-merk soundcore heeft de Liberty 4-oortjes aangekondigd. Deze oordoppen hebben een ander ontwerp ten opzichte van zijn voorgangers en krijgen een hartslagsensor. De oortjes ondersteunen ook head tracking voor spatial audio.

De soundcore Liberty 4-oortjes hebben onder de oortips een hartslagsensor die de hartslag en het zuurstofgehalte kan meten. Wie de oortjes daarna aan de soundcore-app koppelt, kan met deze sensor deze waarden inzien. Anker benadrukt dat deze informatie niet bedoeld is voor medische toepassingen, maar alleen voor het bepalen van de 'algemene conditie'.

Verder nieuw is een ingebouwde gyroscoop, waarmee de oortjes de bewegingen van het hoofd kunnen volgen. Zo moet spatial audio mogelijk worden, waarbij het geluid zich aanpast aan de positie van het hoofd. De oortjes hebben ook een nieuw ontwerp, waarbij aan de twee oortjes steeltjes zitten.

Net als de Liberty Pro 3-oordoppen ondersteunen de Liberty 4 LDAC en noisecancelling. De nieuwe oortjes bieden 9 uur acuuduur op een enkele lading, de meegeleverde case kan hier 19 uur aan toevoegen. Met de noisecancelling worden deze waarden respectievelijk 7 en 24 uur, met spatial audio dalen deze naar 5 uur en 15 uur. Een kwartier laden biedt maximaal 3 uur luistertijd. De case is met USB-C of draadloos op te laden.

De oordoppen zijn nu in het wit en zwart te koop in de Verenigde Staten. Hier kosten ze omgerekend met btw 185 euro. In de Europese webshop zijn de oortjes nog niet te koop. De Liberty Pro 3 was wel via deze winkel aan te schaffen.