World of Warcraft: Dragonflight verschijnt op 29 november

De World of Warcraft-uitbreiding Dragonflight verschijnt op 29 november in Nederland en België. Deze uitbreiding voegt de eerste gecombineerde class en ras toe, met de dracthyr Evoker. Spelers kunnen met Dragonflight ook op draken vliegen. De uitbreiding kost 50 euro.

De uitbreiding is vanaf middernacht Nederlandse tijd te spelen, in de avond van 28 op 29 november, meldt Blizzard. De ontwikkelaar gaf in juni al aan dat Dragonflight dit jaar nog uitgebracht zou worden. Blizzard kondigde de uitbreiding in april aan.

World of Warcraft: Dragonflight speelt zich af in Azeroth, in het nieuwe gebied Dragon Isles. Dit is het oorspronkelijke grondgebied van draken, die dan ook een grote rol spelen in de uitbreiding. Het drakenras dracthyr is in Dragonflight speelbaar. Dit drakenras heeft een unieke Evoker class, waarmee het de eerste gecombineerde ras en class is. Dracthyrs kunnen wisselen tussen drakenvormen en meer mensachtige verschijningen. Spelers kunnen zich specialiseren in ranged aanvallen of het healen van medespelers.

In Dragonflight kunnen spelers verder een eigen Drake kiezen, waarmee ze door Dragon Isles kunnen vliegen. Dit Dragonriding is een nieuwe skill. Spelers kunnen hun draak aanpassen en spelen hier meer opties voor vrij naarmate ze de uitbreiding spelen. Met deze aanpassingen kan hun Drake sneller en verder vliegen.

Dragonflight voegt niet alleen een nieuwe class toe, maar neemt ook updates met zich mee voor oude classes. De uitbreiding herintroduceert namelijk de talent trees. Dit vernieuwde systeem moet volgens Blizzard 'zinvolle opties geven op elk niveau', terwijl 'hun effectiviteit niet wordt aangetast'. De uitbreiding voegt ook een aanpasbare interface toe en acht extra dungeons.