World of Warcraft-spelers keren dit jaar terug naar Azeroth. Een deel van de spelers doet dat om de terugkeer van de draken te aanschouwen in Dragon Flight, maar niet voor alle World of Warcraft-fans is de nieuwe uitbreiding het hoogtepunt van dit jaar. Na flink the hebben huisgehouden op Draenor in The Burning Crusade-uitbreiding kijken World of Warcraft Classic-spelers halsreikend uit naar de release van World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King. De derde uitbreiding voor World of Warcraft verscheen oorspronkelijk in 2008 en wordt door velen gezien als het hoogtepunt van de game.

Arthas en zijn leger van ondoden

De populariteit van Wrath of the Lich King heeft onder andere te maken met de antagonist van de uitbreiding: de Lich King. Het personage uit de rts-games van Blizzard is de perfecte prins Arthas die de ultieme slechterik wordt. De naam Arthas klinkt ook in de uitbreidingen na Wrath of the Lich King nog door en zijn verhaallijn komt pas in de laatste uitbreiding, Shadowlands, tot een einde. Het is een absoluut iconisch figuur uit het Warcraft-universum en daarom is het niet gek dat fans van World of Warcraft deze uitbreiding opnieuw willen spelen.

Dat moet ergens in de komende maanden gaan gebeuren. Terwijl iedereen druk was met het verslaan van Illidan en de Burning Legion, is op Azeroth Arthas definitief doorgeslagen als Lich King en dreigt zijn leger van ondoden de continenten te overspoelen. Nu hingen de meeste topspelers al rond op Sunwell Plateau in het hoge noorden van de Eastern Kingdoms, waar de laatste raid van The Burning Crusade-uitbreiding afgelopen mei openging, dus de meeste raiders zullen meer dan klaarstaan om het op te nemen tegen de scourge. De terugkeer van Arthas staat gepland voor ‘ergens’ dit jaar en tijdens het spelen van de bèta kregen we een eerste indruk van hoe ver Blizzard is met Wrath of the Lich King Classic.