World of Warcraft krijgt veilinghuisaanpassing ten gunste van kleinere servers

Blizzard gaat voor alle realms een aanpassing doorvoeren voor een deel van de getoonde items in het veilinghuis. De commodity listings worden gedeeld met de gehele regio en zijn niet langer specifiek voor de server.

Blizzard meldt op het officiële World of Warcraft-forum dat het gaat om items als edelstenen, kruiden, flessen en consumables. Deze items komen via het veilinghuis beschikbaar voor alle servers binnen een bepaalde regio. Items die niet als commodities worden aangemerkt, zoals pantserstukken en wapens, blijven in het veilinghuis beperkt voor alleen de spelers van een specifieke realm. Deze wijziging komt eerst beschikbaar op de publieke testserver.

De ontwikkelaar schrijft dat het veilinghuis nog altijd precies hetzelfde zal aanvoelen, met als verandering dat er veel meer kopers en verkopers zullen zijn. Dit zal vooral impact hebben voor relatief kleinere servers. Daar vinden meer grote prijsfluctuaties plaats en zijn prijzen doorgaans hoger, omdat er minder vraag en aanbod is.

Verder komt er een nieuw chatkanaal beschikbaar: Trade (Services). Spelers kunnen dit kanaal gebruiken om te zoeken naar en te adverteren over de mogelijkheden om raids te ondernemen, dungeons in te gaan en player-versus-playeractiviteiten te ondernemen. Het al bestaande tradekanaal blijft gehandhaafd; het nieuwe kanaal is puur bedoeld om de genoemde activiteiten daar te bundelen.