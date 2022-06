Blizzard verlaagt prijs voor personageklonen WoW Classic naar 15 euro

WoW Classic-spelers die hun personage in zowel de reguliere WoW Classic als in de WoW Classic-uitbreiding Burning Crusade willen gebruiken, hoeven daar straks maar 15 euro voor te betalen. Eerder noemde Blizzard nog een bedrag van 35 euro.

Blizzard schrijft op zijn forum de prijs aan te passen 'na heel erg veel feedback van de community'. De ontwikkelaar zegt die eerdere prijs te hebben gebaseerd op de prijzen van andere optionele voorwerpen en diensten. Blizzard zegt dat de dienst om personages te klonen nieuw is voor het bedrijf.

Met een hogere prijs wilde Blizzard naar eigen zeggen ervoor zorgen dat spelers die voor een van de twee servers kiezen, er op kunnen rekenen dat ze 'relaties en guilds met andere spelers op kunnen bouwen waar ze op kunnen rekenen'. Het bedrijf zegt dat een lagere prijs 'waarschijnlijk' nog steeds de eerder gestelde doelen zal behalen, 'terwijl het veel meer mensen de mogelijkheid geeft om met karakters de twee realms te kunnen ontdekken'.

De keuze om een personagekloon te maken zal bij de pre-patch voor de Burning Crusade Classic-uitbreiding op 18 mei verschijnen. Spelers kunnen kiezen of ze met hun personage verder willen gaan in Burning Crusade Classic of in de reguliere WoW Classic. Wie voor de uitbreiding kiest, blijft op de Blizzard Progression Servers en krijgt toegang tot de nieuwe functionaliteit van de uitbreiding, de hogere levelcap van 70, de Blood Elves, Draenei en betere matchmaking in de Arena-modus.

Wie voor de reguliere WoW Classic kiest, gaat naar Classic Era-servers en blijft levelcap 60 houden en World of Warcraft zoals deze verscheen. Spelers kunnen er tegen betaling echter ook voor kiezen om een kloon van hun personage te maken om op beide servers met hetzelfde personage te kunnen spelen. Dan maakt Blizzard een snapshot van het personage zoals deze voor de introductie van de pre-patch was. Onder meer de voorwerpen en vriendenlijst van een personage worden gekloond. Deactivatie van een kloon is niet mogelijk. Gebruikers op onder meer Reddit klaagden over de in hun ogen destijds hoge prijs van de kloon.

De Burning Crusade Classic-uitbreiding werd in februari aangekondigd. The Burning Crusade verscheen oorspronkelijk in 2007, maar Blizzard heeft sindsdien de gameplay van de mmog ingrijpend veranderd. Daarom publiceert Blizzard nu Classic-versies van de serie, waarmee het bedrijf in 2019 begon met WoW Classic. In de Classic-versies zijn de spellen zoals ze oorspronkelijk bij release waren. World of Warcraft: Burning Crusade Classic verschijnt op 2 juni.