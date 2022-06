Blizzard kondigt Burning Crusade Classic aan

In navolging van World of Warcraft Classic wil ontwikkelaar Blizzard nog dit jaar Burning Crusade Classic op de markt brengen. Daarmee is binnenkort ook de eerste uitbreiding voor WoW in originele vorm te spelen. Het nieuws over de Classic-variant lekte eerder al uit.

Met Burning Crusade Classic kunnen spelers van World of Warcraft Classic hun tocht door de oorspronkelijke versie van de mmog voortzetten. Blizzard bracht in 2019 de Classic-variant van de game op de markt en die is zo populair dat Blizzard ook de eerste uitbreiding voor de mmog in zijn oorspronkelijke vorm op de markt gaat brengen. World of Warcraft zelf verscheen in 2004 op de markt, The Burning Crusade in 2007. Blizzard heeft sindsdien de gameplay van de serie echter ingrijpend veranderd, wat niet bij alle spelers in goede aarde valt. De Classic-variant van WoW, waarin de gameplay is zoals in 2004, is dan ook zeer populair. Met Burning Crusade Classic borduurt Blizzard daar op voort.

Tegelijk met Burning Crusade Classic introduceert Blizzard Progression Servers en Classic Era servers. Op de Progression Servers gaan characters door van WoW Classic naar The Burning Crusade, op de Classic Era Servers blijft alles bij het oude en kunnen spelers niet naar de gebieden die zijn toegevoegd in The Burning Crusade. Spelers krijgen voor elk character de keuze of ze op een Progression Server willen spelen of op een Classic Era server. Alle huidige Classic servers worden Progression Servers, maar spelers kunnen characters dus verhuizen naar de nieuwe Classic Era servers.

Blizzard wil bovendien de optie bieden om een Classic-character te kopiëren, zodat het character op beide versies van de server beschikbaar is. De kopie-optie wordt een betaalde dienst. Er komt bovendien een level boost beschikbaar, waarbij spelers de optie krijgen om een character aan te maken dat al level 58 is. Ook dat wordt een betaalde dienst.

Blizzard wil de raids en dungeons van The Burning Crusade geleidelijk toe gaan voegen en heeft daarvoor vijf fases op stapel staan. Bekende raids als Tempest Keep en de Black Temple zullen in die fases toegevoegd gaan worden. Blizzard hoopt de Burning Crusade Classic nog dit jaar op de markt te brengen. Net als WoW Classic zal het zal gratis speelbaar voor iedereen met een lopend WoW-account. Er komt ook een bètatest voor Burning Crusade Classic, die volgens Blizzard al 'binnenkort' van start zal gaan. De studio liet doorschemeren dat er meer uitbreidingen in Classic-variant gaan verschijnen.