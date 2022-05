World of Warcraft: Shadowlands is uitgesteld tot 'later dit jaar'

Blizzard stelt World of Warcraft: Shadowlands uit tot later dit jaar. De uitbreiding zou op 27 oktober uitkomen. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt. Volgens de ontwikkelaar is er meer tijd nodig voor verbeteringen met betrekking tot de endgame.

Volgens Blizzard is de beslissing tot uitstel gemaakt aan de hand van feedback van spelers. Die zouden duidelijk hebben gemaakt dat er meer tijd nodig is om Shadowlands bij te schaven en om nog eens goed naar de balans te kijken. De nodige aanpassingen hebben vooral betrekking op de endgame.

Shadowlands is volgens Blizzard een van de meest ingewikkelde World of Warcraft-uitbreidingen tot nu toe en 'de uitdaging' om de endgame af te stellen is groter geworden doordat het team moest thuiswerken vanwege de coronacrisis.

Blizzard brengt vanaf 13 oktober een pre-patch uit voor Shadowlands. Daarmee wordt het grondwerk gelegd voor de komende uitbreiding, die onder andere de manier waarop personages in level stijgen verandert. Tweakers publiceerde eind vorig jaar een preview van World of Warcraft: Shadowlands.