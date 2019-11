Dat Diablo IV tijdens BlizzCon 2019 zou worden aangekondigd, was al uitgelekt. En er gingen ook al de nodige geruchten rond over de aankondiging van Overwatch 2, waarin een nadruk ligt op Player versus Envirionment. Maar Blizzard had meer nieuws in petto. Na die twee grote namen volgde nog een aankondiging waar vooraf niets over was uitgelekt. Toch is het natuurlijk niet echt verrassend dat Blizzard deze dertiende BlizzCon aangreep om een nieuwe uitbreiding aan te kondigen voor World of Warcraft. Battle for Azeroth stamt al uit 2017, en het verhaal dat erin wordt verteld is wel zo'n beetje klaar.

In Battle for Azerot blijkt Sylvanas Windrunner de bad girl, en ze weet te ontsnappen een de gezamenlijke troepen van de Horde en Alliance. Ze verslaat Saurfang door gebruik te maken van zeer krachtige en vooral onbekende vormen van magie. Die finale blijkt de opmaat naar Shadowlands, de achtste uitbreiding voor WoW die ergens in 2020 uit moet komen.

Trailer

Iedere fan van WoW zal inmiddels de aankondigingstrailer van Shadowlands hebben gezien. Sylvanas speelt er de hoofdrol in. Ze trekt in de trailer naar Northrend, waar ze de confrontatie aangaat met Arthas, de Lich King die we zo goed kennen uit de tweede uitbreiding van WoW. Zo oppermachtig als hij daar is, zo machteloos is hij in de confrontatie met Sylvanas. Zij neemt hem zijn Helm of Domination af en scheurt het ding aan stukken. Ze gaat daarna nog veel verder en scheurt ook de bevroren hemel boven Northrend open, waarmee ze een nieuwe wereld opent. Dat blijkt een spiegelwereld van Northrend. Wat je boven je ziet is dus gelijk aan de wereld waarin je rondloopt, maar dan ondersteboven. Bovendien is het spiegelbeeld niet van ijs, maar van vuur. Het is je eerste blik op Shadowlands.