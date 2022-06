World of Warcraft: Shadowlands komt op 24 november uit

De World of Warcraft-uitbreiding Shadowlands verschijnt op 24 november. Blizzard zegt de afgelopen maand de endgame te hebben verbeterd, zo heeft de ontwikkelaar de gevechten en beloningen in de Maw-zone 'grondig aangepast'. Blizzard toont daarnaast een nieuwe trailer.

Naast de Maw-zone heeft Blizzard ook het Covenant-systeem aangepakt, schrijft de ontwikkelaar. Covenants zijn wezens die in vier van de nieuwe zones leven en de speler twee spells geven die zone-specifiek werken. Blizzard zegt niet concreet wat het aan het systeem heeft aangepast, wel moet de keuze van de speler nu meer impact hebben en moeten er duidelijkere langetermijndoelen voor de speler ontstaan.

De ontwikkelaar stelde de Shadowlands-uitbreiding eerder deze maand uit tot 'later dit jaar'. De ontwikkelaar zei de endgame te moeten verbeteren op basis van feedback van de spelers. Zo zou het spel in onbalans zijn. Oorspronkelijk had het spel op 27 oktober uit moeten komen.

Bij Shadowlands, de achtste uitbreiding van World of Warcraft, wordt het klassensysteem aangepast en worden er nieuwe facties, dungeons en raids toegevoegd. In de nieuwe zones Revendreth, Ardenweald, Maldraxxus en Bastion leven de Covenant-wezens. In de Maw-zone speelt de endgame zich af. Tweakers schreef in november 2019 een preview over de Shadowlands-uitbreiding. Shadowlands verschijnt in de nacht van 23 op 24 november op middernacht.