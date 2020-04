Blizzard verlengt 'dubbele xp-buff' WoW tot pre-patch Shadowlands-expansion

Oorspronkelijk zouden World of Warcraft-spelers tot 20 april dubbele xp krijgen als beloning voor het binnenblijven tijdens de coronapandemie. 'Wegens de populariteit van het evenement' wordt deze nu verlengd totdat de pre-patch voor de aankomende Shadowlands-expansion uitkomt.

Wanneer die pre-patch uitkomt, is echter nog niet duidelijk. Sterker nog, wanneer de hele Shadowlands-expansion uitkomt, is ook niet duidelijk. Deze staat gepland voor ergens in 2020. Kotaku schrijft dat "omdat de expansion pas net de alfatestfase in is gegaan, spelers ervan uit kunnen gaan dat ze nog meerdere maanden lang dubbele xp krijgen".

Mogelijk speelde de negatieve reacties bij de aankondiging van het volgende evenement mee. Onder de aankondiging voor het Impressive Infuence-evenement, dat op 20 april begint, uitten veel spelers hun onvrede over de verloop van de zaken. Ze vreesden dat de xp-buff werkelijk zou eindigen omdat het volgende evenement op hetzelfde moment van start zou gaan. Enkele uren daarna kwam echter het verlossende woord van Blizzard.