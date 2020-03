Blizzard geeft WoW-spelers dubbele hoeveelheid xp tot 20 april

Blizzard geeft spelers van World of Warcraft een maand lang een dubbele hoeveelheid experience. De ontwikkelaar noemt de actie Winds of Wisdom en meldt dat deze is bedoeld voor mensen die binnenblijven.

De Winds of Wisdom-actie is op 20 maart van start gegaan en duurt tot 20 april. Alle spelers in Battle for Azeroth krijgen de dubbele hoeveelheid xp, dus ook spelers van de Starter Edition en Legion. "Spelers krijgen ook de mogelijkheid om voordeel te halen van deze experience boost, terwijl ze hun favoriete heirlooms kunnen blijven gebruiken", schrijft Blizzard.

De ontwikkelaar schrijft de actie niet direct toe aan de maatregelen die gelden vanwege het nieuwe coronavirus, maar vermeldt wel dat zij bedoeld is voor mensen die binnenblijven en 'terugkeren naar Azeroth', waarmee de dubbele hoeveelheid xp een stimulans lijkt om WoW te spelen tijdens mogelijke lockdowns.