Blizzard overweegt Horde en Alliance samen te laten raiden in World of Warcraft

Tijdens BlizzConline stelde Ion Hazzikostas, game director van het World of Warcraft ontwikkelteam, dat Horde en Alliance wellicht ooit samen op kunnen trekken in de moeilijkste raids van de mmog. Hiermee zou Blizzard inspelen op de matige balans tussen de twee facties.

Gedurende de vijftien jaar dat World of Warcraft speelbaar is, is de balans verloren gegaan tussen Horde en Alliance, de twee facties waaruit spelers van de mmog moeten kiezen, erkent Ion Hazzikostas, die als game director aan het hoofd staat van het ontwikkelteam van de game. Op zich zijn er evenveel spelers die voor Horde of Alliance kiezen, maar onder fanatieke spelers, die met een guild de moeilijkste raids van de game doorlopen, is er een sterke voorkeur voor de Horde, erkent Hazzikostas tijdens het World of Warcraft Q&A, onderdeel van het afgelopen weekend gehouden BlizzConline.

Hazzikostas erkent dat veel fanatieke Alliance-spelers nu voor de Horde kiezen om op die manier succesvol de moeilijkste raids te kunnen doen. Daar wil hij een oplossing voor vinden en hij gaf tijdens de Q&A aan dat wat hem betreft daarvoor alle opties mogelijk zijn. Op de vraag of dat kan betekenen dat spelers van Horde en Alliance misschien ooit samen aan dergelijks moeilijke raids deel kunnen nemen, antwoordde hij dat zoiets wat hem betreft zeker niet uitgesloten is. Al vindt hij wel dat de rivaliteit tussen beide facties essentieel is en moet blijven bestaan.

Komende vernieuwingen

In de Q&A-sessies en interviews na afloop van de openingsceremonie van BlizzConline kwamen meer details naar buiten over de toekomst van de game. Dat waren vooral details over Chains of Domination, de content-update die Blizzard gepland heeft staan voor World of Warcraft: Shadowlands. Zo had Tweakers een kort gesprek met Kevin Martens, lead game design content, en Johnny Cash, lead quest designer. Daarin gingen de twee ontwerpers in op Korthia, de nieuwe zone die aan de game wordt toegevoegd.

Volgens Martens en Cash heeft The Jailer, de grootste tegenstander in Shadowlands, Korthia binnengehaald met de twee enorme kettingen die te zien zijn in de video van Chains of Domination, die Blizzard vrijgegeven heeft. Korthia is een zusterstad van Oribos. Het is de veilige zone waar je de quests krijgt waar het in Chains of Domination om draait. Het wordt de uitvalsbasis voor de aanval die spelers op The Jailer uit gaan voeren. Vanuit Korthia zullen de vier Covenants af en toe een grote aanval uitvoeren op The Maw. Dat is een beetje als de Invasions die we in het verleden hebben gezien, waarbij de Legion een grootschalige aanval uitvoerde op Azeroth, alleen dan omgekeerd. Hier voeren spelers de invasie uit, in plaatst van zich daartegen te verdedigen. Daarbij is het steeds een andere Covenant die de aanval uitvoert. De vier Covenants zullen daarin rouleren.

Korthia is echter meer dan alleen de zusterstad van Oribos. Het is een complete zone, waar spelers de nodige quests kunnen doen. Je treft er een mix aan van de oorspronkelijke, aan Oribos gerelateerde inwoners en van de onderdanen van The Jailer. Spelers zullen echter ook naar The Maw zelf gaan, al is die anders dan je tot nu het geval was. Als onderdeel van update 9.1 krijgen spelers de nieuwe raid Sanctum of Domination voorgeschoteld en een van de tegenstanders die daar verslagen wordt, is The Eye of the Jailer, het wezen dat namens The Jailer controle uitoefent op alles dat in The Maw plaatsvindt. Doordat die is uitgeschakeld, voelt The Maw veel meer aan als een normale zone. The Maw wordt bovendien uitgebreid met een nieuw gebied in het noordoosten van de zone, waar extra moeilijke quests te doen zijn.

Verder kunnen spelers met ingang van update 9.1 vliegen in de Shadowlands. Een belangrijk verschil is dat spelers minder hoeven doen om te mogen vliegen. Waar spelers in de meest recente uitbreidingen een lange lijst achievements moesten halen voor ze mochten vliegen, gaat Blizzard dat in Shadowlands een stuk eenvoudiger maken. Spelers hoeven eigenlijk enkel de verhaallijn te volbrengen om te mogen vliegen. Blizzard geeft daarmee toe aan de veelgehoorde klacht dat het te lastig was om de lange lijst achievements te volbrengen. Vliegen kan overigens niet in The Maw en Korthia. Blizzard wil spelers bovendien extra opties geven. Het bestaande systeem van de Covenant Soulbind wordt iets aangepast. Zo krijgt elke bestaande Soulbind drie extra opties, hoewel Blizzard die nog niet allemaal uitgewerkt heeft.