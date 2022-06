Gartner: Samsung verloor marktaandeel op smartphonemarkt in 2020

Samsung heeft in 2020 fors marktaandeel verloren op de smartphonemarkt, zo meldt analistenbureau Gartner. De marktleider verscheepte bijna 15 procent minder telefoons, ondanks dat naaste concurrent Huawei ook veel terrein verloor.

Samsung had te maken met forse concurrentie van Chinese fabrikanten, meldt Gartner. Xiaomi en OPPO proberen wereldwijd meer terrein te winnen en daardoor zakken de leveringen van Samsung, zo schat het analistenbureau in. Xiaomi leverde 15,7 procent smartphones meer. OPPO verloor als merk wat terrein, maar veel klanten komen wellicht terecht bij zustermerken als Realme en Vivo. Die rekent Gartner apart.

Huawei had het hele jaar te maken met het handelsverbod van de Amerikaanse overheid, waardoor het lastig was om componenten te krijgen en onmogelijk was om Google-diensten mee te leveren op nieuwe modellen. Huawei leverde een kwart telefoons minder. Huawei heeft een sterke positie in thuisland China, waar Google-diensten sowieso al niet op telefoons mogen staan. Apple leverde 3,3 procent telefoons meer dan in 2019.

In totaal leverden smartphonemakers 1,35 miljard toestellen in 2020, zo heeft het analistenbureau becijferd. Dat is 12,5 procent minder dan in 2019. De smartphonemarkt zit al enige tijd in een neergaande lijn, maar tegen het einde van het jaar ging het beter, zo zegt Gartner. In de laatste maanden was de daling slechts 5,4 procent.