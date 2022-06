'Leveringen smartwatches namen in afgelopen kwartaal toe met 47 procent'

Het aantal leveringen van smartwatches is in het afgelopen kwartaal met 47 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat schat analistenbureau Strategy Analytics. In totaal werden er 18,1 miljoen smartwatches geleverd in het tweede kwartaal van 2021.

Vooral de smartwatches van Apple zouden het goed doen, meldt Strategy Analytics. Dat bedrijf blijft de marktleider, met een marktaandeel van 52,5 procent. In totaal zouden er wereldwijd 9,5 miljoen Apple Watch-modellen geleverd zijn in het tweede kwartaal van 2021, waarbij de Series 6 het meest populaire model was. In het tweede kwartaal van 2020 leverde Apple nog 6,5 miljoen smartwatches.

Marktaandeel smartwatchfabrikanten (via Strategy Analytics) Bedrijf Q2 2020 Q2 2021 Apple 52,8 procent 52,5 procent Samsung 10,6 procent 11,0 procent Garmin 9,8 procent 8,3 procent Overig 26,8 procent 28,2 procent

Samsung blijft nummer twee op de smartwatchmarkt, met een marktaandeel van 11 procent. Dat bedrijf leverde het afgelopen kwartaal 2 miljoen geleverde wearables, een toename van 52 procent ten opzichte van een jaar geleden. Garmin zou in het afgelopen kwartaal 1,5 miljoen slimme horloges geleverd hebben, wat goed is voor een derde plek en een marktaandeel van 8,3 procent. Overige fabrikanten, waaronder Xiaomi en Oppo, zouden de overige 28,2 procent van de markt omvatten.

Strategy Analytics schrijft de stijging in smartwatchleveringen toe aan de aanhoudende vraag naar 'fitnessapparaten met gezondheidsfuncties'. Het is niet duidelijk in welke mate het herstel van de coronapandemie daarmee te maken heeft, maar het analistenbureau schrijft wel dat de groei van de smartwatchmarkt is 'teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie'.

Het analistenbureau schrijft verder dat de groei vermoedelijk de rest van het jaar blijft doorzetten, mede door de recente release van de Samsung Galaxy Watch 4 en de aanstaande Apple Watch Series 7. Chinese bedrijven als Xiaomi en Oppo zouden ook bijdragen aan deze groei, met meer betaalbare 4G-horloges.