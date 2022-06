Norman Reedus: 'Ik denk dat er een tweede Death Stranding-game komt'

Death Stranding-hoofdrolspeler Norman Reedus verwacht dat er een tweede game in die franchise aankomt. Dat vertelt de acteur in een interview met IGN Brazilië. Volgens Reedus zijn er momenteel onderhandelingen gaande voor een Death Stranding-sequel.

"Ik denk dat we een tweede Death Stranding doen," vertelt Reedus aan een interviewer van IGN Brazilië tijdens een panel over het elfde seizoen van The Walking Dead. "Het spel is nu in onderhandelingen", voegde hij daaraan toe. Hij geeft daarbij geen verdere details. Aangezien er nog wordt onderhandeld, is het onwaarschijnlijk dat de vermeende sequel op korte termijn verschijnt.

Reedus speelde de hoofdrol in Death Stranding, als koerier Sam Porter Briges. Een vervolg op die game is nog niet officieel aangekondigd, maar director Hideo Kojima zei in 2019 tegen Vulture dat hij 'vanaf nul zou beginnen' als hij een Death Stranding-sequel met Reedus zou maken.

Het volgende project van Kojima is nog niet aangekondigd, maar er gaan al langer geruchten rond over een nieuwe titel van de bekende regisseur. Een medewerker van Kojima Productions meldde in maart dat Kojima relatief snel een nieuwe game zou tonen, schrijft ook VGC. Norman Reedus vertelde vorig jaar al dat hij in gesprek is met Kojima voor een nieuwe game. Er gaan echter ook geruchten rond dat Kojima aan een Xbox-game zou gaan werken.

Death Stranding verscheen eind 2019 voor de PS4 en werd vorig jaar ook uitgebracht voor pc. De game is inmiddels ruim vijf miljoen keer verkocht en krijgt volgende maand een Director's Cut met extra content voor PS5. PS4-gebruikers kunnen de nieuwe content ook aanschaffen voor tien euro, maar het is nog niet bekend of de uitbreiding ook naar de pc-versie komt.