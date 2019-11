Gamestudio Kojima Productions wil in de toekomst films maken

Kojima Productions wil in de toekomst films maken. De ontwikkelstudio zou dit gaan doen naast de ontwikkeling van games. In een documentaire van BBC praat de gameontwikkelaar onder andere kort over de toekomst van Kojima Productions en het game-medium.

Hideo Kojima stelt in de documentaire dat 'Kojima Productions in de toekomst zal beginnen met het maken van films'. "Als je één ding goed kunt, dan ben je goed in alles," stelt de inmiddels 56-jarige ontwikkelaar. Kojima vervolgt dat films, tv-series en games in de toekomst in hetzelfde segment met elkaar zullen concurreren. De opkomst van streamingtechnieken zou hier een rol in spelen.

In de documentaire vertelt Kojima niet wanneer de studio verwacht te beginnen met het produceren van films, maar de meest recente game van Kojima, Death Stranding, bevat al meerdere filmelementen. Een groot deel van de game bestaat uit cinematische cutscenes, een detail waar Kojima al jarenlang bekend om staat. Daarnaast worden meerdere grote rollen gespeeld door acteurs. Zo wordt de hoofdrol bijvoorbeeld gevuld door Norman Reedus, beter bekend als Daryl uit The Walking Dead.

Ook Guillermo del Toro speelt een rol in de game. Del Toro is de regisseur van onder andere The Shape of Water, Pacific Rim, en El Laberinto del Fauno. De samenwerking met Del Toro is niet nieuw; in 2014 werkte de regisseur met Kojima aan een nieuwe Silent Hill-game, die werd geschrapt na de breuk tussen Kojima en gameuitgever Konami. Een jaar later opende hij zijn eigen gamestudio.

Volgens Kojima moet Death Stranding nog een relatief vertrouwde game zijn. "Er zijn nieuwe elementen, maar de basis is iets dat mensen gewend zijn om te spelen." Toekomstige producties van Kojima zouden meer genre-doorbrekend kunnen worden.

