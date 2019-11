Samengevat Death Stranding is een mooie, originele en vooral intrigerende game. Het is een game waarin je nauwelijks meer hoeft te doen dan vracht vervoeren. Spullen sjouwen dus, van het ene onherbergzame oord naar het andere, door weer en wind en door ongerepte natuur. Dat uitgangspunt wordt echter op een mooie manier gekoppeld aan een interessant verhaal. Het zoeken naar een route door de ongerepte natuur is net zo avontuurlijk als in het echt, en datzelfde geldt voor het spelen met het gewicht op je rug. Naast die praktische kant is er spanning en suspense. Er dreigt eigenlijk altijd gevaar, van rovers en de mysterieuze, maar levensgevaarlijke BT's. Bovendien heeft de game een mooie vorm van multiplayer, waarin spelers haast ongemerkt samenwerken. De motion capture van de vele bekende acteurs is echter de sterkste kant van de game. Heel veel actie zit er niet in Death Stranding, maar spannend is het wel degelijk, al vergt de game wel geduld van de speler. Dat er wat menu's zijn die beter hadden gekund, vergeven we de makers dan ook graag. Pluspunten Erg mooi en realistisch landschap

Uitstekende motion capture

Gewaagde, maar goed uitgewerkte gameplay

Interessante multiplayer Minpunten Sommige menu's zijn onhandig en onoverzichtelijk Eindoordeel Getest Death Stranding, PS4 Prijs bij publicatie: € 55,99 Vanaf € 55,99 Vergelijk prijzen

Hideo Kojima, de man achter Metal Gear, heeft het al jaren over Death Stranding, zijn nieuwe grote project. Hij kondigde de game al in 2016 aan, maar pas een jaar geleden, tijdens de E3 van 2018, toonde hij gameplaybeelden. Die waren opvallend. De trailer met de beelden was het gesprek van de dag, maar niet iedereen was onder de indruk. De beelden werden door velen als 'vaag' bestempeld. Vooral omdat je het grootste deel van de tijd een man met veel bagage op zijn rug door een bergachtig, vrij leeg landschap zag lopen. De man bleef maar lopen, met af en toe wat klimwerk tussendoor, of een deel waarin hij zich wadend door het water voortbewoog. Om vervolgens weer verder te lopen. Hij zeulde wat af met die bagage, die af en toe te zwaar voor hem leek. Waarom de man er loopt werd niet duidelijk, en wat de gameplay inhoudt al evenmin. Hij leek alleen maar die enorme hoeveelheid bagage op z'n rug rond te zeulen. Later in de video was er iets merkwaardigs te zien, met gevaarlijk ogende geesten die een paar meter boven de grond zweefden. Het waren mooie, maar ook raadselachtige beelden.

Destijds was ook nog onduidelijk hoe die mooie beelden tot stand waren gekomen. Inmiddels weten we dat Kojima daarvoor in Amsterdam is geweest. Wie de sociale media een beetje volgt, had al door dat de Japanse meester goede vrienden is met Guerrilla Games, en inmiddels weten we dat er ook een zakelijke band is. Kojima Productions, de studio van de meester, maakt gebruik van de Decima-engine van de Amsterdamse studio. Het is dezelfde engine die is gebruikt voor Horizon Zero Dawn, maar dan in een opgewaardeerde versie.

De volledige VS

Kojima heeft met de engine enorme levels gemaakt. Death Stranding is een open spelwereld die bestaat uit verschillende delen. Die spelwereld beslaat de VS, waar je van oost naar west doorheen trekt. Het is echter geen realistische weergave van de huidige VS, en het land is ook niet op schaal in de game opgenomen. De wereld is wel degelijk erg groot, maar beslaat zeker niet de totale oppervlakte van de echte VS. Gezien het verhaal doet dat er echter niet toe.