Kojima geeft meer details over Death Stranding Director's Cut

Kojima Productions heeft meer bekendgemaakt over de inhoud van Death Stranding Director's Cut. De ontwikkelaar laat allerlei nieuwe hulpmiddelen zien en toont beelden van nieuwe missies, waarin hoofdpersonage Sam in een mysterieus gebouw terecht komt.

Volgens de makers krijgt de nieuwe versie van Death Stranding nieuwe missies met volop actie. In een video toont Kojima Productions beelden van nieuwe omgevingen waarin die missies zich afspelen. Het gaat om een 'mysterieuze faciliteit', waarin Sam nog onbekende ontdekkingen zal doen. Hoeveel nieuwe missies of gameplay de Director's Cut precies toevoegt, is nog niet duidelijk.

Verder komen in diverse nieuwe hulpmiddelen aan bod. Sam Parker krijgt een soort jetpack tot zijn beschikking. Dat is een rugzak met thrusters die ervoor zorgen dat spelers een zachte landing kunnen maken als ze van een grote hoogte naar beneden springen. In de video tonen de makers ook meer details over Boddy Bot en de Cargo Catapult, dat zijn andere nieuwe hulpmiddelen om het vervoeren van pakketjes gemakkelijker te maken.

Het spel krijgt een oefenterrein waar spelers kunnen oefenen met wapens en uitdagingen kunnen uitvoeren. Dat is gecombineerd met een scoresysteem met online rankings. Dat geldt ook voor het racecircuit dat wordt toegevoegd en voor de baasgevechten, die spelers kunnen herhalen door ze te selecteren in het verblijf van Sam. Ook krijgt de soundtrack van de Director's Cut acht nieuwe nummers.

De video sluit af met een teaser waarin Sam is te zien in een deuropening, die in verbinding staat met een mysterieuze onderwaterwereld. Daarmee lijkt het erop dat Kojima Productions nog wat verrassingen in petto heeft en niet alle details over de Director's Cut vooraf bekendmaakt.

Death Stranding Director's Cut verschijnt op 24 september voor de PlayStation 5. Spelers die de PS4-versie bezitten, kunnen voor 10 euro upgraden naar de verbeterde en uitgebreide versie. Het is nog niet bekend of en wanneer de uitbreidingen naar de pc-versie komen.