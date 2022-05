Norman Reedus bevestigt dat Death Stranding-sequel in ontwikkeling is

Death Stranding-hoofdrolspeler Norman Reedus bevestigt expliciet dat er een vervolg in ontwikkeling is. Vooralsnog heeft Kojima Productions nog geen vervolg op de game uit 2019 aangekondigd en is Reedus' statement de eerste betrouwbare bevestiging van een sequel.

Reedus zegt op de vraag van online magazine LEO of er een Death Stranding-vervolg komt: "We zijn net begonnen met een tweede deel." Fans hoeven daarentegen niet op de korte termijn al een sequel te verwachten, aangezien de ontwikkeling volgens de Amerikaanse acteur zeer lang duurt: "Het kostte zo'n twee of drie jaar om alle motion capture [voor het eerste deel] te doen. Dat kost veel werk. En toen kwam de game uit, won het allerlei prijzen en werd het een gigantisch ding, dus we zijn net begonnen aan deel twee."

Sinds het succes van Death Stranding wordt er al gespeculeerd over een vervolg. In 2021 zei Reedus al dat er onderhandeld werd over een vervolg, maar een expliciete bevestiging bleef uit. Het is niet bekend of Reedus' personage Sam Porter Bridges wederom de hoofdrol speelt.